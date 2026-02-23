Ungewöhnliche Kreuzung aus Maine Coon und Bengalkatze begeistert Tausende

Großbritannien - Manche Katzen sind ziemlich besonders - so auch der charmante Stubentiger Neville. Die Samtpfote ist das Ergebnis einer ungewöhnlichen Kreuzung zwischen einer Maine Coon und einer Bengalkatze.

Luxuskatze Neville wurde auf TikTok zum viralen Star. © TikTok/nevloongbottom

Auf seinem TikTok-Kanal "nevloongbottom" stellte ein britischer Tierbesitzer seine besondere Hauskatze vor - und ging damit in kurzer Zeit viral.

Kater Neville stammt aus einem "zufälligen Wurf". Sein Vater ist eine schwarze Maine-Coon-Katze mit weißen Pfoten, seine Mutter eine rotbraune Bengalkatze.

Das Ergebnis? Ein echt niedliches Kunstwerk auf vier Pfoten: Neville hat ein weiß-getigertes Fell mit dunklen Partien und braunen Streifen. Sein Gesicht hat rötliche Akzente und große Augen, die fast schon golden leuchten.

Besonders erstaunlich: Neville ist dreifarbig, obwohl solche Fellzeichnungen aufgrund genetischer Besonderheiten fast ausschließlich bei weiblichen Katzen vorkommen. "Wir könnten nicht glücklicher sein, ihn in unserer kleinen Familie zu haben", sagte Nevilles Herrchen gegenüber Newsweek.

Die Maine Coon gilt als sanfter Riese unter den Katzen. Sie hat ein langes, flauschiges Fell, ein anhängliches Wesen und ist verspielt neugierig. Sie eignet sich hervorragend für Familien und auch für Erstbesitzer.

Die Bengalkatze hingegen beeindruckt mit ihrem wilden Look. Ihr marmoriertes oder geflecktes Fell erinnert an ihre Vorfahren, die asiatische Leopardenkatze. Bengalkatzen sind energiegeladen und brauchen viel Beschäftigung. Sie gelten als anspruchsvoller und fühlen sich in ruhigen, strukturierten Umgebungen am wohlsten.