Kater sich selbst überlassen: Wie kann diese beiden keiner vermissen?

Kassel - Wie kann dieses Duo keiner vermissen? Koda und Kenai sind als Fundtiere im Tierheim gelandet. Gechippt waren sie nicht, ihr Besitzer hat sich nicht gemeldet. Jetzt wird für die beiden Kater ein neues Zuhause gesucht.

Koda sucht ein Zuhause ... © Tierheim "Wau-Mau-Insel" in Kassel

Die beiden süßen Samtpfoten, bei denen es sich um Brüder handeln könnte, saßen den Angaben der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der "Wau-Mau-Insel" in Kassel im Eingangsbereich eines Hauses, zugeordnet konnten sie allerdings nicht werden.

Eine Tierheimmitarbeiterin fasste sich ein Herz, sammelte das Duo, das zwar nicht registriert, dafür aber immerhin bereits kastriert war, letztlich ein.

Damit Koda und Kenai, die offenbar sich selbst überlassen wurden, ein glückliches Leben führen können, wird ein Für-immer-Zuhause für beide gesucht. Sofern irgendwie möglich sollen die Kater nicht getrennt werden, wünscht sich das Tierheim.

Wichtig zu wissen: Im Vermittlungszimmer zeigen beide, dass sie mit Artgenossen keinen engen Kontakt pflegen möchten.

Auch sollte ihre neue und hoffentlich zuverlässigere Familie in einer katzenfreundlichen Umgebung fernab von Straßen- und Schienenverkehr wohnen, damit die beiden circa vier Jahre alten Europäisch-Kurzhaar-Kater in ihrem neuen Zuhause nach einer ersten Eingewöhnungsphase nach Herzenslust durch nachbarschaftliche Gärten streifen und alles erkunden können.