Tierpfleger denken, sie retten Katzenmutter und Babys: Dann bemerken sie Merkwürdiges

Palm Springs (USA) - Die Rettung einer Katze und fünf Babykatzen sorgte in einem Tierheim in Kalifornien für Aufsehen, als man bei der ersten Untersuchung der Vierbeiner etwas Merkwürdiges feststellte.

Katze "Muffin" landete zusammen mit fünf Katzenbabys im Tierheim. Man nahm an, dass sie die Mutter der Kleinen sei. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/palmspringsanimalshelter

Die Mitarbeiter der Einrichtung

"Palm Springs Animal Shelter" waren eigentlich davon ausgegangen, dass sie eine Mutterkatze und ihre fünf Babys aufgenommen hatten. Dafür sprachen vor allem die auffälligen Fellfarben, durch die sich die Meute verblüffend ähnelte.

Eine routinemäßige Untersuchung brachte dann aber laut The Dodo die Wahrheit ans Licht: Bei der größeren Katze konnte man keinerlei Anzeichen finden, dass das Tier derzeit aktiv säugen lässt. Heißt im Klartext: Die Samtpfote konnte nicht vor Kurzem geworfen haben.

"Uns wurde klar: 'Um Gottes willen, das ist nicht die Mutter'", erinnert sich Gina Mainwal, die Marketingmanagerin des Tierheims in Palm Springs.

Natürlich warf dies die Frage auf, warum sich die Katze dennoch um die winzigen Kitten gekümmert hatte.