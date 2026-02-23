Tierpfleger denken, sie retten Katzenmutter und Babys: Dann bemerken sie Merkwürdiges
Palm Springs (USA) - Die Rettung einer Katze und fünf Babykatzen sorgte in einem Tierheim in Kalifornien für Aufsehen, als man bei der ersten Untersuchung der Vierbeiner etwas Merkwürdiges feststellte.
Die Mitarbeiter der Einrichtung
"Palm Springs Animal Shelter" waren eigentlich davon ausgegangen, dass sie eine Mutterkatze und ihre fünf Babys aufgenommen hatten. Dafür sprachen vor allem die auffälligen Fellfarben, durch die sich die Meute verblüffend ähnelte.
Eine routinemäßige Untersuchung brachte dann aber laut The Dodo die Wahrheit ans Licht: Bei der größeren Katze konnte man keinerlei Anzeichen finden, dass das Tier derzeit aktiv säugen lässt. Heißt im Klartext: Die Samtpfote konnte nicht vor Kurzem geworfen haben.
"Uns wurde klar: 'Um Gottes willen, das ist nicht die Mutter'", erinnert sich Gina Mainwal, die Marketingmanagerin des Tierheims in Palm Springs.
Natürlich warf dies die Frage auf, warum sich die Katze dennoch um die winzigen Kitten gekümmert hatte.
Liebevolle Schwester-Katze kümmert sich um kleine Geschwisterchen
Man vermutet mittlerweile, dass es sich wahrscheinlich um die ältere Schwester der Kätzchen, die aus einem früheren Wurf stammt, handelt. Das würde auch die auffällige Ähnlichkeit der Tiere untereinander erklären.
Die Situation war selbst für die erfahrenen Tierschützer, die sich schon häufig um Katzenmütter und Katzenbabys in den verschiedensten Konstellationen gekümmert hatten, neu. Noch nie hatten sie miterlebt, dass sich eine Schwesterkatze um ihre Geschwister kümmert.
Da sie den Kätzchen aber leider keine Muttermilch anbieten kann, werden die Kleinen – die "Donut", "Croissant", "Loaf", "Danish" und "Cannoli" getauft wurden – nun im Tierheim mit der Flasche aufgezogen.
Wenn sie groß genug sind, will die Einrichtung sie zur Adoption freigeben.
Ihre große Schwester "Muffin" ist da schon einen Schritt weiter. Die dreifarbige Fellnase, die von ihren Pflegern als "sehr liebe" und "herzensgute" Katze beschrieben wird, konnte bereits vermittelt werden. Ihre Zeit als "Kindermädchen" ist damit vorbei.
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/Instagram/palmspringsanimalshelter