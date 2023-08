Unterernährt und krank: Ausgesetzte Katzenbabys kämpfen um Leben und Tod

Torgau - Freud und Leid liegen im Tierschutz meist nah beieinander: Tierheime und Pflegestellen platzen oft aus allen Nähten, trotzdem kommen zeitweise im Akkord neue Notfellchen herein, die Fürsorge und Pflege benötigen. Nicht selten wurden diese Tiere einfach ausgesetzt.

Unwillkürlich drängt sich - nicht zum ersten Mal - die Frage auf, wer so herzlos ist und diese winzigen, hilflosen Tiere einfach sich selbst überlässt. Zumal fast keine Woche vergeht, in der die Tierfreunde nicht auf Fälle wie diesen aufmerksam machen.

Demnach seien am Freitag drei Katzenbabys in der Nähe einer Kleingartenanlage gefunden worden - noch nicht einmal vier Wochen alt, teilweise unterernährt, mit verklebten Äuglein. Ein Bild des Jammers.

Auch bei der Tierhilfe in Torgau ist ständig was los und nicht immer gibt es nur gute Nachrichten zu verkünden, wie ein Facebook-Beitrag vom gestrigen Samstag zeigt.

Timon lässt sich, obwohl er nichts mehr sehen kann, nicht unterkriegen. Wer gibt ihm ein schönes Zuhause? © Bildmontage: Facebook/Tierhilfe Torgau

Erst Ende Juli konnten nach und nach sechs Kitten in der Nähe von Torgau gesichert werden. Zwei von ihnen hatten so schlimmen Katzenschnupfen, dass ihre Augen in Mitleidenschaft gezogen wurden. Beiden musste jeweils eines entfernt werden.

Etwas mehr Glück hatten die später gefundenen Geschwister, die keinen Schnupfen hatten, jetzt aber trotzdem aufgepäppelt werden müssen.

Sogar beide Augen hat der kleine Timon verloren - auch er litt an Katzenschnupfen. Und trotzdem sucht der aufgeweckte kleine Kater jetzt nach einem Zuhause, ist bereit für einen neuen Katzenkumpel und die große weite Welt, auch ohne sehen zu können.

Wer das Katerchen kennenlernen möchte, kann sich unter 01520/8275118 oder tierhilfe-torgau@gmx.de bei der Tierhilfe melden. Weitere zu vermittelnde Katzen findet Ihr auf ihrer Webseite.