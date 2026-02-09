Verängstigte Katze versteckt sich hinter der Toilette: Dann wendet Frauchen einen besonderen Trick an
Washington, D.C. (USA) - Kater Cedar wollte nur noch weg von Menschen. Als er die erste Nacht in einem richtigen Zuhause verbrachte, kroch er hinter die Toilette, presste sich an ein kaltes Rohr - und versuchte sogar, die Wand hochzuklettern.
Aufgenommen wurden die tragischen Szenen von Arizona Goodtree, einer erfahrenen Pflegemutter von Haustieren.
Seit 2019 kümmert sich die US-Amerikanerin um Katzen in Not. Doch Cedars Geschichte ließ selbst sie schlucken. Der schüchterne Kater stammt aus einer Katzenkolonie mit rund 80 Tieren in einem Wohnwagenpark in Virginia.
Als die Menschen dort zwangsgeräumt wurden, blieben die Katzen zurück - sich selbst überlassen.
"Es hat mir das Herz gebrochen", erzählte Arizona gegenüber Newsweek. Cedar habe noch nie in einem normalen Haus gelebt, zuletzt musste er stets um Futter kämpfen.
Auf ihrem Instagram-Kanal teilte die Katzenmama die emotionalen Bilder - und Tausende Nutzer fühlten mit. Doch dann kam der Moment, der alles änderte.
Frauchen kann ängstliche Pflegekatze aus Versteck hervorlocken
Mithilfe ihrer anderen Katze konnte Arizona Cedar aus seinem Versteck im Badezimmer hervorlocken. Der Geruch des Artgenossen kam dem Kater offenbar vertraut vor. Cedar verließ sein Versteck und probierte sogar sein Futter. Dann ließ er sich auch zum ersten Mal streicheln.
Auf Instagram freute sich Arizona sichtlich darüber, der verängstigten Pflegekatze wieder neues Vertrauen in Menschen gegeben zu haben. Inzwischen macht Cedar schon einen viel selbstbewussteren Eindruck.
"Ich wette, er wird in ein paar Wochen ein King-Size-Bett für sich beanspruchen - mit der Selbstverständlichkeit von jemandem, der die Miete zahlt", lachte Arizona.
Titelfoto: Instagram/imperfectcatmom