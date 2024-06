Vermisste Katze kehrt endlich zurück: Doch dann steht Frauchen vor einem Rätsel

USA - Für einen kurzen Moment glaubte sie, das Schlimmste hinter sich zu haben. Doch als Amber Porter ihre Katze nach stundenlangem Warten endlich wieder in die Arme schloss, stockte sie plötzlich. War die Samtpfote, die sie vor ihrer Haustür gefunden hatte, wirklich die, für die sie sie hielt?

Amber Porter ist skeptisch: Hat sie die richtige Katze in ihre Wohnung gelassen? © Bildmontage: TikTok/Screenshots/amberjporter

Ende Mai wandte sich die US-Amerikanerin auf TikTok an die User. In ihrem Video (siehe unten) erklärte sie, dass die Augen der Katze, die sie in ihre Wohnung gelassen hatte, etwas anders aussehen würden.

Erschwerend käme hinzu, dass vor ihrer Haustür eine andere schwarze Katze herumstreune, bei der es sich unter Umständen in Wahrheit um ihre richtige Samtpfote handeln könnte.

Der kuriose Clip, der bisher keine ernstzunehmende Hilfe erbracht hat, konnte dafür immerhin 8,6 Millionen Klicks sowie rund 900.000 Likes einheimsen.

Durch den Erfolg wurde auch Newsweek auf die Geschichte aufmerksam, fühlte Porter diese Woche auf den Zahn.