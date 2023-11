Verschmorte Kaffeemaschine: Feuerwehr rettet vier Kätzchen vor dem Ersticken

Schmalkalden - In Schmalkalden hat die Feuerwehr mehrere Kätzchen vor dem Tod bewahrt.

Die Feuerwehr konnte alle Kätzchen in Sicherheit bringen. © Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Schmalkalden

In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bahnhofstraße hatte es am Freitagnachmittag gebrannt. Als die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Schmalkalden vor Ort eintrafen, fanden sie ein stark verrauchtes Treppenhaus und eine verschlossene Wohnungstür vor, wie sie auf ihrer Facebookseite berichten.

Da die Mieterin der Brandwohnung allerdings nicht anzutreffen war, begannen die Einsatzkräfte die Tür des Brandobjektes gewaltsam zu öffnen. I

n der brennenden Wohnung konnte die Feuerwehr dann die Ursache des Brands ausfindig machen - ein verschmorter Kaffeevollautomat und einer eingeschalteten E-Herdplatte.

Die Feuerwehr öffnete daraufhin unter schwerem Atemschutz alle Fenster und Türen, damit der Rauch der Wohnung zog. Ein Feuer musste nicht gelöscht werden, die Wohnung ist weiter bewohnbar. Darüber hinaus entdeckten die Kameraden vier junge Kätzchen. Diese hatten sich den Angaben nach zwischen Schrank und Wand vor dem Qualm versteckt.

Die Tiere wurden anschließend sichtlich mitgenommen, aber lebend, aus der Wohnung gebracht und zur Behandlung der Tierauffangstation Schmalkalden übergeben.