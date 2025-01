Von Nachbarschaft zurück ins Tierheim gemobbt: Armer Kater hat riesiges Pech

Bergheim - Kater Levin hatte das große Glück eigentlich schon gefunden, kürzlich landete der Vierbeiner aber erneut im Tierheim Bergheim, nachdem er sein Zuhause wieder verlassen musste. Schuld an der Misere waren die Katzen aus Levins Nachbarschaft.

Und weil der Kater sich auch nicht an ein Leben als Wohnungskatze gewöhnen wollte, landete er jüngst schweren Herzens erneut in der Obhut der Tierretter.

Die Samtpfote kehrte nämlich immer wieder mit Blessuren nach Hause zurück, die ihr andere Katzen aus der Umgebung zugefügt hatten, und entwickelte sogar eine stressbedingte chronische Blasenproblematik, wie die Bergheimer Tierretter am Mittwochabend bei Instagram schilderten.

Dieser arme Kater hatte wirklich ziemliches Pech, denn eigentlich stand ihm ein tolles Leben an der Seite seiner neuen Besitzer bevor, die den Stubentiger vor rund zwei Jahren aus dem Bergheimer Tierheim adoptiert hatten.

Levin ist zurzeit noch in der Quarantänestation des Bergheimer Tierheims untergebracht. © Instagram/tierheim_bergheim

Im Tierheim sitzt Levin zurzeit in der Quarantänestation, wo er Spezialfutter und Medikamente bekommt. Zudem stehen in naher Zukunft ein paar medizinische Check-ups bei dem Vierbeiner an. "Wir hoffen, ihm mit weiteren Untersuchungen schnell helfen zu können", erklärten die Tierretter.

Warum der Stubentiger den Zorn seiner Artgenossen auf sich gezogen hatte, wird wohl nie ans Licht kommen. Fest steht aber, dass Levin den Stress der vorigen zwei Jahre nun ein für alle Mal hinter sich lassen will. Und hoffentlich ein neues Zuhause in einer netten Nachbarschaft findet, in der er unbeschwert das Leben genießen kann.

"Er ist so ein lieber Kater, der es mehr als verdient hat, endlich glücklich zu sein", so die Pfleger.