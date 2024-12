Von niemandem vermisst: Kater landet im Tierheim und hofft auf Neuanfang

Kater Danny kam vor einiger Zeit als Fundkatze ins Tierheim Bergheim. © Tierheim Bergheim/Website

Wie schon unzählige Katzen vor ihm landete auch Kater Danny vor einiger Zeit als Findling im Bergheimer Tierasyl und wurde seither leider von niemandem vermisst. Das schilderten die Tierretter kürzlich auf ihrer Website, auf der sie ihren Schützling ausführlich vorstellten und auch einige Schnappschüsse des selbstbewussten Katers zeigten.

Mit seinen durchdringenden grünen Augen machte Danny auf den Bildern dabei fast den Anschein, als könnte er seinem Gegenüber direkt in die Seele schauen.

Wo der etwa fünf Jahre alte Vierbeiner vor seiner Ankunft im Tierheim gelebt hatte, blieb unbeantwortet. Danny soll sein altes Leben nun jedoch ohnehin hinter sich lassen, weshalb die Tierretter auf der Suche nach einem passenden Zuhause für ihren Schützling sind.

Der Kater weiß nach Angaben seiner Pfleger genau, was er will und gilt nicht gerade als Schmusekätzchen. "In seinem Zimmer thront er auf dem höchsten Kratzbaum und wenn man etwas von ihm will, muss man schon auf ihn zugehen", schilderten die Mitarbeiter.