Warum findet Kater Jack einfach kein neues zu Hause?
Bergheim - Schon seit einer ganzen Weile lebt Kater Jack inzwischen im Tierheim Bergheim bei Köln, wobei seine Pfleger nicht verstehen, warum ihr charmanter Schützling bislang noch kein Besucher-Herz für sich gewinnen konnte. Jack hat nämlich viele tolle Facetten im Angebot.
In einem Instagram-Beitrag hatten die Mitarbeiter den hübschen Kater am vergangenen Wochenende vorgestellt und dazu auch einen lustigen Schnappschuss des Vierbeiners geteilt, auf dem Jack sich in Rückenlage auf einem Kratzbaum hatte ablichten lassen.
Nach Angaben der Tierretter war der Europäisch-Kurzhaar-Kater schon vor einiger Zeit aus der Vermittlung zurück ins Tierheim gekommen, nachdem seine Besitzer sich getrennt hatten und keiner von beiden noch Platz für den Kater in seinem Leben hatte. Zuvor lebte der Stubentiger zwei Jahre bei den Leuten.
So landete Jack abermals im Katzenhaus, wo er seither auf eine neue Chance wartet. Dass es mit der Vermittlung des Katers bislang nicht geklappt hat, konnten seine Pfleger dabei nur bedingt verstehen, denn ihr Schützling sei zwar kein Kandidat, der "jedem, der sein Zimmer betritt, sofort auf den Schoß" springe, dennoch sei er ein "ein wirklich netter Kerl" mit tollen Charaktereigenschaften.
Die Mitarbeiter beschrieben den Vierbeiner als "selbstbewusst, witzig, liebenswert und obendrein sehr gutaussehend" und hoffen sehr, dass der Stubentiger nun endlich in sein Für-immer-Zuhause ziehen darf.
Kater Jack sucht ein liebevolles Zuhause als Einzelprinz
Das Leben im Tierheim wird dem Kater nämlich allmählich zu viel, wie seine Pfleger erklärten. Daher werden für Jack dringend Menschen gesucht, die über Katzenerfahrung sowie einen gesicherten Garten oder großen Balkon verfügen. In seinem neuen Zuhause sollte die Fellnase zudem als Einzelprinz residieren.
Die Tierretter hoffen, dass Jacks Tage im Tierheim nun endlich gezählt sind. Und ihr Schützling es sich schon bald auf dem Kratzbaum in seinem "Eigenheim" gemütlich machen kann.
Wer den schönen Kater kennenlernen möchte, kann per E-Mail an [email protected] Kontakt mit den Mitarbeitern aufnehmen. Alle ausführlichen Infos über Jack gibt's zudem auf der Website des Tierheims.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/tierheim_bergheim, Tierheim Bergheim/Website