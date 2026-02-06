Nach dramatischem Appell fand er ein Zuhause: Sorgen-Kater muss erlöst werden

Leipzig - Jahrelang lebte Kater Walther unter widrigsten Bedingungen auf der Straße - bis er vom Leipziger Tierheim in ein liebevolles Zuhause vermittelt werden konnte. Von dort ereilte die Tierschützer jetzt die traurige Nachricht, dass der Vierbeiner gestorben ist.

In diesem armseligen Zustand kam Walther vor ein paar Jahren ins Tierheim. © Screenshot/Instagram/tierheimleipzig

Abgemagert, krank und mit fauligen Zähnen kam die Samtpfote 2023 ins Tierheim, musste dort erst einmal aufgepäppelt werden, bevor man ein Zuhause für ihn suchte.

Jetzt meldete sich Walthers neue Familie beim Tierschutzverein, schrieb: "Es sind so viele schöne Erinnerungen, an die wir nun zurückdenken. Umso schwerer fällt es uns, Abschied zu nehmen. Am 29.01. musste Walther seine letzte Reise antreten."

Für seine Besitzer sei eine Welt zusammengebrochen - immerhin habe es keinen Moment mehr in den vergangenen zwei Jahren gegeben, in dem der Kater nicht an ihrer Seite gewesen sei.

Nicht nur bei ihnen hinterlässt Walther eine große Lücke, auch sein Katzenkumpel Tatu ist jetzt allein.

"Unser Haus ist nicht mehr dasselbe. Sein Platz auf der Truhe bleibt leer, der Hocker am Tisch unbesetzt, am Schuppenfenster wartet niemand mehr und blickt hinaus", macht seine Familie den Verlust deutlich.