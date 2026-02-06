Nach dramatischem Appell fand er ein Zuhause: Sorgen-Kater muss erlöst werden
Leipzig - Jahrelang lebte Kater Walther unter widrigsten Bedingungen auf der Straße - bis er vom Leipziger Tierheim in ein liebevolles Zuhause vermittelt werden konnte. Von dort ereilte die Tierschützer jetzt die traurige Nachricht, dass der Vierbeiner gestorben ist.
Abgemagert, krank und mit fauligen Zähnen kam die Samtpfote 2023 ins Tierheim, musste dort erst einmal aufgepäppelt werden, bevor man ein Zuhause für ihn suchte.
Jetzt meldete sich Walthers neue Familie beim Tierschutzverein, schrieb: "Es sind so viele schöne Erinnerungen, an die wir nun zurückdenken. Umso schwerer fällt es uns, Abschied zu nehmen. Am 29.01. musste Walther seine letzte Reise antreten."
Für seine Besitzer sei eine Welt zusammengebrochen - immerhin habe es keinen Moment mehr in den vergangenen zwei Jahren gegeben, in dem der Kater nicht an ihrer Seite gewesen sei.
Nicht nur bei ihnen hinterlässt Walther eine große Lücke, auch sein Katzenkumpel Tatu ist jetzt allein.
"Unser Haus ist nicht mehr dasselbe. Sein Platz auf der Truhe bleibt leer, der Hocker am Tisch unbesetzt, am Schuppenfenster wartet niemand mehr und blickt hinaus", macht seine Familie den Verlust deutlich.
Kater Walther durfte zwei Jahre voller Liebe und Wärme genießen
Dennoch blickt sie auf eine schöne gemeinsame Zeit mit vielen glücklichen Augenblicken zurück.
Und genau dafür bedankt sich auch das Tierheim, das zwar sehr traurig über Walthers Tod ist, gleichzeitig aber auch dankbar, dass sein einstiger Schützling noch eine gewisse Zeit mit viel Liebe und Wärme erleben durfte.
Der Katzen-Senior kam damals in einem erbärmlichen Zustand ins Tierheim, man habe ihm seinen tagtäglichen Überlebenskampf angesehen. "Walther schlingt Futter jedes Mal aufs Neue in sich hinein. Könnte ja erst mal wieder das letzte Mal sein", schrieben die Betreiber damals.
Er sei das "beste" Beispiel für das "unsagbare Leid der Straßenkatzen" gewesen. Die Tierschützer nutzten den herzzerreißenden Instagram-Post im Oktober 2023 gleichzeitig dazu, auf eben jenes hinzuweisen.
"Bitte kastriert Eure Tiere", hieß es - nur so könne man dem Elend ein Ende bereiten. Ein Anliegen, das wohl immer aktuell bleiben wird.
Titelfoto: Screenshot/Instagram/tierheimleipzig