Als Tierschützer sehen, was noch in Box von Katze ist, bricht es ihnen das Herz

Philadelphia (Pennsylvania, USA) - Hunde und Katzen kommen in der Regel ins Tierheim, wenn ihre Besitzer sie nicht mehr wollen. Im Falle von Kater Jack sahen die Dinge im vergangenen Monat ganz anders aus. Er kam in einer Transportbox zu "PAWS (Philadelphia Animal Welfare Society)" in Pennsylvania. Als die dortigen Mitarbeiter sahen, was noch darin verstaut war, brach es ihnen das Herz.

Kater Jack kam in einer Box ins Tierheim. Beim zweiten Blick stellten seine Pfleger fest, was noch darin war. © Bildmontage: Facebook/Screenshots/PAWS (Philadelphia Animal Welfare Society)

Ihr Besitzer, der sich nun wirklich nicht von seinem Fellfreund trennen wollte, hatte ihm extra einen Hoodie als Decke mitgegeben. Der Hintergrund: Aufgrund gesundheitlicher Probleme musste der Mann für mehrere Monate ins Krankenhaus.

Er hatte also keine Chance seinen geliebten Jack bei sich zu behalten. Von einem Abschied für immer wollte der Katzenbesitzer allerdings auch nichts wissen. Stattdessen setzte er mit seinem speziellen Erinnerungsstück auf ein Wiedersehen. Aber wie?

Cory Topel von PAWS gab Newsweek diese Woche ein Interview, erklärte, dass der Mann sich eine vorübergehende Pflegestelle für Jack gewünscht hatte.

"Der Bedarf an vorübergehenden Pflegestellen ist stets größer als unser Angebot. Deshalb suchen wir aktiv nach Menschen, die sich uns anschließen und sowohl Haustiere als auch heimatlose Tiere in Pflege nehmen möchten", sagte sie.

Doch ging die Rechnung für den 16 Jahre alten Stubentiger auf?