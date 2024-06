Was diese Katze für ihre Besitzer macht, ist voller Wärme und Hingabe!

Tatsächlich zog sich das Tier, sobald der Zug am Bahnhof einfuhr, höflich neben eine nahe gelegene Bank zurück und sah von dort aus zu, wie die Bahn mit "seinen Leuten" abfuhr. Danach rannte die Samtpfote zum Haus ihrer Menschen-Familie zurück, das sich in der Nähe des Bahnhofs befindet, erklärte die Halterin der süßen Mieze.

Auf seiner Facebook-Seite schrieb das Unternehmen am 29. Mai 2023: "Heute trafen wir an der Haltestelle Gdańsk Firoga eine Katze, die zwar nicht mit dem Zug fährt, aber ... ihre Besitzer zum Zug begleitet."

Am Samstag wird an der Zughaltestelle Firoga in Gdańsk eine Katzenstatue zu Ehren von Rysia enthüllt. "Die gesamte Skulptur wird erst am 1. Juni zu sehen sein, aber heute – vor der Premiere – haben wir beschlossen, bereits einen Teil davon zu zeigen", teilte die Pommersche Metropolbahn in einem aktuellen Facebook-Beitrag mit.