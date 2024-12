Was ein Junge mit seinem Skateboard macht, um ein Kätzchen zu retten, ist herzerwärmend

USA - Was dieser kleine Junge tat, war bewundernswert selbstlos: Er tauschte sein Skateboard gegen ein verwildertes Kätzchen, das von einigen Kindern geärgert wurde.

Wie das Good News Network berichtete, wusste Berry, dass er gegen die Kinder keine Chance hatte. Kurzerhand bot er ihnen sein Skateboard im Tausch gegen die Zusage an, das Tier in Ruhe zu lassen.

Beim Tierarzt stellte sich heraus, dass das Kätzchen operiert werden musste, um das infizierte Auge zu entfernen. Der Eingriff war jedoch erfolgreich, und Peaches erholte sich schnell.

"Wir erklärten ihm, dass [Peaches] ihr Auge verlieren würde, aber er sagte, das sei in Ordnung, solange sie leben könne, denn sie sei sein bester Freund", berichtete eine Mitarbeiterin des Tierheims.

Sie fügte hinzu: "Dass Zayin in einem so jungen Alter bereits so viel Fürsorge und Einsatz zeigt, ist wirklich bemerkenswert."

Auch ein lokaler Skateboard-Shop wurde auf die rührende Geschichte aufmerksam. In Zusammenarbeit mit dem Tierheim schenkte er Berry einen Gutschein für ein neues Skateboard.

Zayins Mutter ist von der kleinen Katze ebenso begeistert: "Er hat sich einfach in sie verliebt, und (...) man konnte sehen, dass die Katze ihn ebenfalls liebte."