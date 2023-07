Was im Körper von Kätzchen Dakaria passiert, löst große Sorge aus

So bereitet die Mieze ihren Pflegern zurzeit große Sorgen.

Wie die Heimmitarbeiter in einem Instagram-Beitrag schildern, waren die Tiere unversorgt, vom Besitzer fehlte jede Spur. Die Wohnung habe entsprechend ausgesehen - vermutlich völlig verdreckt und definitiv kein artgerechtes Zuhause für die neun Samtpfoten.

Die Mieze mit den großen, hellbraunen Augen wurde am vergangenen Wochenende zusammen mit acht weiteren Rassekatzen in einer Wohnung entdeckt.

Die Mieze muss dringend operiert werden. © Montage: Instagram/Screenshot/Tierheim Köln-Dellbrück

Dakaria leidet unter einem Leisten- und dazu noch einem Bauchdeckenbruch. Eine Verletzung, die nicht nur schmerzhaft sein dürfte, sondern auch unschöne Begleiterscheinungen mit sich bringt.

"Einiges, was eigentlich in den Bauchraum gehört, ist sozusagen eine Etage nach unten gerutscht", umschreiben die Tierschützer, was gerade im Körper des Kätzchens vor sich geht.

Einen Termin beim Tierarzt hat Dakaria bereits hinter sich und auch der Termin für ihre dringend benötigte Operation steht schon fest.

"Wir halten Euch auf dem Laufenden", versprechend die Pfleger. Sie würden derzeit immer häufiger beobachten, dass das Veterinäramt eingreifen muss, "weil Tiere entweder in ihrem 'Zuhause' zurückgelassen werden oder die Haltung alles andere als tiergerecht ist".

Das Nachbartierheim in Troisdorf hatte erst kürzlich einen verzweifelten "Brandbrief" veröffentlicht und auf die dramatischen Zustände, die immer häufiger in überfüllten Auffangstationen herrschen, hingewiesen.