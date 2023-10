Wunderschöner Kater genießt Zuwendung und Streicheleinheiten: Was ist ihm zugestoßen?

Troisdorf - Kater Benji hat in den vergangenen Wochen einiges durchgestanden und erholt sich derzeit in der Quarantäne-Station des Tierheims in Troisdorf. Bei Instagram schilderten seine Pfleger nun Benjis Geschichte.

Kater Benji kuriert sich zurzeit in der Quarantäne-Station des Troisdorfer Tierheims aus. © Bildmontage: Instagram/tierheim__troisdorf (Screenshots)

Aufregende Wochen liegen hinter dem bildschönen Stubentiger, wie das Troisdorfer Tierheim seinen rund 16.200 Fans am Montag in einem neuen Instagram-Beitrag schilderte und nachfolgend berichtete, dass ihr Schützling als Fundtier in der Einrichtung gelandet war.

Doch Benji hatte offenbar nicht nur keine Familie, der Kater war obendrein auch noch in einen Unfall verwickelt gewesen und traf verletzt bei den Tierrettern ein. Was ihm konkret zugestoßen war, blieb jedoch unbeantwortet.

Kein Weg führte an einer Operation vorbei und so musste der Kater sich einem Eingriff unterziehen, den er aber gut überstand.

Seither bekommt Benji Physiotherapie und täglich Einheiten unter der Wärmelampe, wie seine Pfleger in dem Beitrag schilderten, zu dem sie auch einen kurzen Clip ihres Schützlings geteilt hatten, in dem dieser neugierig in die Kamera schaute.