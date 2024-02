Zurückgelassen und dauerkrank: Tapfere Katze will nur gesund und adoptiert werden

Aktuell liegt die kranke Tiffy noch in der Krankenstation des Tierheims. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tierheim Bergheim

Dafür sind aber keine Mietrückstände verantwortlich, sondern das große Herz der fleißigen Tierretter.

Auf Instagram stellten die Mitarbeitenden die zuckersüße Katzen-Oma vor, um Tiffy schon bald unters Volk zu mischen. "Das Schicksal meint es gerade so gar nicht gut mit ihr", lauten die ersten Worte des Beitrags, der schon auf eine tragische Geschichte hindeutet.

Trotz zahlreicher Interessenten, die sich in der Vergangenheit für Tiffy interessiert hatten, sei der sagenumwobene "Funke" nicht so recht übergesprungen. "Am Ende entschieden sich alle für eine andere Katze und Tiffy guckte in die Röhre."

Dabei sollte es allerdings nicht bleiben. Auch ihr Immunsystem schien von den immer wieder aufkommenden Hoffnungen auf ein neues Zuhause schlapp zu machen. "Mittlerweile ist sie seit Monaten in der Krankenstation und schafft es einfach nicht wieder gesund zu werden."