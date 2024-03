Familie findet verwaiste Baby-Katze: Was ihr Welpe dann tut, macht alle sprachlos

Mutter Eve Vawter erfuhr im August 2022 von einem Kitten, was der Freund ihrer Tochter und dessen Vater auf einer Baustelle entdeckt hatten. Das Tier war völlig allein und noch sehr jung.

Die Freundschaft zwischen den beiden Tieren wurde über die Jahre hinweg noch viel inniger. © Screenshot/Instagram/@evevawter

Für die US-Amerikanerin, die bereits eine ausgewachsene Katze sowie einen Hund zu Hause hatte, stand sofort fest, dass sie das arme Baby sofort aufnehmen würde. Zuvor informierte sie sich aber bei einer lokalen Tierrettungsorganisation. Dort erhielt sie außerdem noch spezielles Futter und Milch für die dreifarbige Katze.

Während die andere Samtpfote sich eher weniger für das neue Familienmitglied interessierte, bereitete der Zwergspitz Eve Kopfzerbrechen. "Wir machten uns Sorgen, dass unser etwas aufgeregter Zwergspitz das Kätzchen jagen oder - noch schlimmer - versuchen würde, es anzugreifen." Doch es sollte ganz anders kommen als befürchtet.

"Es war im Grunde Liebe auf den ersten Blick, in einem fast lächerlichen Ausmaß", so die Mutter. "Er folgte ihr überallhin. Er schlief direkt neben ihr. Er wurde ängstlich und verärgert, wenn einer von uns sie hochhob." Der Hund war immer an ihrer Seite. "Das war sein Kätzchen."

Obwohl geplant war, dass Eve eigentlich nur als Pflegemutter aushelfen wollte, war kurz nach der Zusammenführung der Tiere klar, dass die kleine Katze bleiben sollte.

Mittlerweile sind zwei Jahre vergangen und die Freundschaft zwischen Zwergspitz und Katze könnte nicht stärker sein. "Sie rennen durch das Haus und jagen sich gegenseitig, machen gemeinsam ein Nickerchen, pflegen sich gegenseitig und putzen sich gegenseitig."