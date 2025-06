Kopf mit Seil umwickelt: Toter Zwergwal auf Sylt angespült

Alles in Kürze

Am heutigen Vormittag wurde das tote Tier auf einen Lastwagen geladen und auf das Festland in die Tierkörperbeseitigungsanstalt nach Jagel gebracht.

In diesem Fall sind die Gase aber wohl schon entwichen: Aus dem Maul des Tieres hing laut Borcherding etwas, das wie ein umgestülpter Magen aussah. Zuvor hatten Medien berichtet.

Das tote Tier sei am Strand bei Rantum gefunden worden, sagte Rainer Borcherding von der Schutzstation Wattenmeer. Es sei am Mittwochvormittag in die Dünen transportiert worden. Zum einen, um einen Auflauf von Neugierigen zu vermeiden, zum anderen, weil aus toten Walen explosionsartig Faulgase austreten können.

Zwergwale werden maximal zehn Meter lang. (Archivfoto) © Yui Mok/PA Wire/dpa

Laut Borcherding handelt es sich bei dem toten Zwergwal um ein eher erwachsenes Weibchen. Möglicherweise habe es sich in einer Fangleine verheddert und sei erstickt, sagte der Biologe mit Blick auf Bilder, die er gesehen hat. Unter anderem der Kopf sei mit einem Seil umwickelt gewesen, an dem noch eine Krebsreuse hing.

Der tote Zwergwal ist nicht der erste Wal, der dieses Jahr auf Sylt und anderswo an der deutschen Nordseeküste angespült worden ist. So wurden etwa im Februar auf Sylt ein Pottwal-Kadaver und auf der unbewohnten Insel Minsener Oog südöstlich von Wangerooge ein toter Buckelwal entdeckt. Im Mai strandete in St. Peter-Ording ein toter Buckelwal und auf Minsener Oog ein toter Zwergwal.

Strandungen von Zwergwal-Kadavern kommen an den Nordseeküsten immer wieder vor. Laut Schutzstation Wattenmeer gab es etwa 2013, 2014, 2016 und 2021 Strandungen auf Sylt und 2018 vor St. Peter-Ording.

Im Sommerhalbjahr sind Zwergwale regelmäßig in der Nordsee anzutreffen, vor allem im Bereich der Doggerbank, einer ständig überfluteten Sandbank. Sie sind in der Regel Einzelgänger oder treten in Gruppen von zwei bis fünf Tieren auf.

Zwergwale sind mit maximal zehn Metern Länge die kleinsten Bartenwale, daher aber auch sehr flink. Sie können bis zu 40 Stundenkilometer schnell schwimmen und vollständig aus dem Wasser springen. Wie alle Bartenwale ernähren sich Zwergwale von pelagischen Krebsen und kleinen Schwarmfischen wie Heringen oder Sardinen.