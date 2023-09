Kreischende Besucher: Orang-Utan schleudert lebendiges Tier aus dem Zoo

Der Orang-Utan machte kurzen Prozess mit seinem Opfer. © Montage: Reddit, r/perth, u/j___---h

Die dramatischen Szenen spielten sich vor einigen Tagen im Perth Zoo an der südlichen Westküste Australiens ab.

In dem bereits seit 125 Jahren existierenden Tierpark leben auch einige Sumatra-Orang-Utans. Die von der gleichnamigen indonesischen Insel stammenden Menschenaffen gelten als schlaue und in erster Linie pflanzenfressende Tiere.

So schien auch dieser Affe kein Interesse daran zu haben, sein Opfer zu verspeisen. Ein Reddit-User hatte am vergangenen Wochenende ein Video des Tieres in dem Subreddit, sprich der Reddit-Seite, für die australische Metropole Perth gepostet.

Grade mal fünf Sekunden dauert der Clip und die sich darin abspielende Szene. Diese Zeit reichte allerdings aus, um einigen Usern, aber auch den im Video zu hörenden Zoo Besuchern, den Magen umzudrehen.

Zu sehen ist ein Orang-Utan, der sich in einer Art Baumhaus auf seinem Affenspielplatz befindet. Aus dem Nichts schleudert er ein wehrloses Tier in die Tiefe - und allem Anschein nach sogar über den Zaun des Zoos hinaus.

Der Reddit-User, von dem die Aufnahme stammt, klärt auf: "Orang-Utan im Zoo von Perth wirft ein Opossum", schrieb er über seinen Post.