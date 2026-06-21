Kühe büxen mitten in der Stadt aus: Mehrere Autos beschädigt

Eggenfelden - Zwei Kühe sind am Samstag in Eggenfelden (Landkreis Rottal-Inn) aus einem Anhänger ausgebüxt und haben mehrere Autos beschädigt. Die Tiere entkamen gegen 13 Uhr, als eine Frau mit ihrem Gespann über den Stadtplatz fuhr.

Die Kühe sind auf einem Stadtplatz ausgebüxt. (Symbolfoto) © Lino Mirgeler/dpa/dpa-tmn

Eine Seitentür öffnete sich und die beiden Rinder büxten aus, wie die Polizei mitteilte.

Eine Kuh ließ sich rasch wieder einfangen. Die zweite drehte laut Polizei über Stadtplatz, Spitalplatz und Rathausplatz ihre Runden. Auch ein Landwirt und die Feuerwehr hätten das Tier zunächst nicht einfangen können.