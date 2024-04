Kümmerlicher Baby-Robbe droht der Tod! Nach der Verwandlung lässt sie alle Augen funkeln

Kilkee (Irland) - Untergewichtig, mit Wunden an den Rückenflossen und von Parasiten befallen: Ein Kegelrobben-Welpe am Meer des Küstenortes Kilkee ( Irland ) stand kurz vor dem Ableben. Zum Glück griff ein Strandbesucher zum Hörer!

Der Kegelrobben-Welpe schleppte sich mit letzter Kraft die Stufen der Treppe zum Strand empor. © Bildmontage: Facebook/Seal Rescue Ireland

Wie die Tierschützer von "Seal Rescue Ireland" bei Facebook berichteten, habe man das kleine Tier am 10. März am Kilkee-Strande entdeckt - lethargisch und krank. Anscheinend hatte die Robbe verzweifelt versucht, einen sicheren Platz zum Ausruhen zu finden und schleppte sich mit letzter Kraft Treppenstufen empor.

Laut dem "Seal Rescue Ireland" zog die Robbe eine große Menschenmenge an. Einer von ihnen rief dann auch die Retter per 24/7 Hotline an. Die kamen umgehend.

Der später "Tralee" genannte Welpe sei vorübergehend bei den Tierschützern eingezogen. Angabe zufolge hätte die vier bis sechs Monate alte Robbe lediglich 18,4 Kilogramm auf die Waage gebracht - eindeutig zu wenig! Nach Säuberung der Wunden hätten Ärzte "Tralee" Schmerzmittel und Antibiotika verabreicht. Nachdem die Robbe wieder bei Kräften war, bekam sie dann offenbar auch noch eine Entwurmungs-Kur spendiert.