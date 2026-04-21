Kuh flieht vor Schlachter und verschwindet spurlos

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Ein entlaufenes Rind sorgt im Raum Flachslanden für einen größeren Einsatz. Trotz umfangreicher Suche bleibt das Tier zunächst verschwunden.

Von Roland Beck

Flachslanden - Ein entlaufenes Rind hat im Raum Flachslanden (Landkreis Ansbach) einen größeren Einsatz ausgelöst.

Eine Kuh ergriff in Mittelfranken die Flucht und lief in einen Wald. (Symbolbild)
Eine Kuh ergriff in Mittelfranken die Flucht und lief in einen Wald. (Symbolbild)  © Philipp von Ditfurth/dpa

Wie die Polizei in Mittelfranken mitteilte, entwich das Tier am Montag beim Abladen von Schlachtvieh aus dem Bereich einer Metzgerei im Gemeindeteil Sondernohe.

Anschließend flüchtete das Rind in Richtung eines nahe gelegenen Waldrandes bei Esbach.

Trotz sofort eingeleiteter Suchmaßnahmen durch den Tierhalter und die Polizei konnte es zunächst nicht aufgefunden werden.

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Eine unmittelbare Gefahr für den Straßenverkehr habe nicht bestanden, hieß es.

Zur Unterstützung der Suche wurden Jäger hinzugezogen, die unter anderem Drohnen einsetzten. Zusätzlich kam Wärmebildtechnik zum Einsatz. Bislang sei das Tier jedoch verschwunden geblieben.

Titelfoto: Philipp von Ditfurth/dpa

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