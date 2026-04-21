Kuh flieht vor Schlachter und verschwindet spurlos

Flachslanden - Ein entlaufenes Rind hat im Raum Flachslanden (Landkreis Ansbach) einen größeren Einsatz ausgelöst.

Eine Kuh ergriff in Mittelfranken die Flucht und lief in einen Wald. (Symbolbild) © Philipp von Ditfurth/dpa

Wie die Polizei in Mittelfranken mitteilte, entwich das Tier am Montag beim Abladen von Schlachtvieh aus dem Bereich einer Metzgerei im Gemeindeteil Sondernohe.

Anschließend flüchtete das Rind in Richtung eines nahe gelegenen Waldrandes bei Esbach.

Trotz sofort eingeleiteter Suchmaßnahmen durch den Tierhalter und die Polizei konnte es zunächst nicht aufgefunden werden.

Eine unmittelbare Gefahr für den Straßenverkehr habe nicht bestanden, hieß es.