Nach Wolfsattacke auf Frau in Hamburg: Tier wahrscheinlich tot

Hamburg - Vor gut zwei Monaten hat ein Wolf eine Frau in einer Hamburger Einkaufspassage verletzt - nun ist das Tier laut Umweltbehörde wahrscheinlich tot.

Der Wolf, der eine Frau in Hamburg verletzt hat, wurde vor seiner Auswilderung in eine Wildtierauffangstation bei Sachsenhagen gebracht. © Umweltbehörde Hamburg/dpa

Der junge männliche Wolf war nach der Attacke im Stadtteil Altona in der Innenstadt eingefangen und bei seiner Auswilderung mit einem Sender versehen worden.

Die automatisierten Sendedaten des Ortungshalsbandes liegen laut dem Behördensprecher bis Ende Mai vor. Dann sei das Signal abgerissen. "Die verwendeten Sender sind technisch äußerst verlässlich und erprobt; ein Defekt oder ein herkömmlicher Verlust des Halsbandes wird nach so kurzer Laufzeit als unwahrscheinlich eingeschätzt", sagte er.

Umfangreiche Suchaktionen nach dem jungen Wolf seien erfolglos geblieben. "Es konnten bislang weder das Tier noch der Sender lokalisiert werden", so der Sprecher. "Aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse ist der Tod des Tieres wahrscheinlich."

Vor dem Zwischenfall war der Wolf tagelang durch Hamburg geirrt. Nach der Attacke lief er durch die Innenstadt und sprang in die Binnenalster, wo ihn die Polizei einfangen konnte.

Er wurde in eine Wildtierstation nach Sachsenhagen im niedersächsischen Landkreis Schaumburg gebracht und Anfang April im südlichen Stadtgebiet von Hamburg wieder ausgewildert.