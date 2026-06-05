Exotische Schildkröte ruft Polizei auf den Plan: Zu wem gehört das Tier?

Fulda - Eine südamerikanische Schildkröte tauchte plötzlich in Fulda auf und beschäftigt nun die Polizei . Die Beamten fragen: Wem gehört das gepanzerte Kriechtier?

Diese Schildkröte wurde am Donnerstagabend in Fulda-Maberzell entdeckt. © Polizeipräsidium Osthessen

Die Wasserschildkröte wurde am Donnerstagabend im Stadtteil Maberzell entdeckt, teilte das Polizeipräsidium Osthessen in der Nacht zu Freitag mit.

Es handele sich dabei um eine 22 Zentimeter lange und 15 Zentimeter breite sogenannte Schmuckschildkröte, die vermutlich aus einem Gartenteich ausgebrochen sei.

"Die Schildkröten, die aus Südamerika stammen, gelten bei uns als invasive Art, da sie heimische Amphibien bedrohen und die Larven seltener Wassertiere fressen", betonte ein Sprecher.

Deshalb dürfen diese Wasserschildkröten nicht in die Wildnis entlassen werden.