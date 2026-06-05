Exotische Schildkröte ruft Polizei auf den Plan: Zu wem gehört das Tier?

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Eine exotische Schildkröte wurde am Donnerstagabend in Fulda-Maberzell entdeckt und beschäftigt nun die Polizei. Die Beamten fragen: Zu wem gehört das Tier?

Von Florian Gürtler

Fulda - Eine südamerikanische Schildkröte tauchte plötzlich in Fulda auf und beschäftigt nun die Polizei. Die Beamten fragen: Wem gehört das gepanzerte Kriechtier?

Diese Schildkröte wurde am Donnerstagabend in Fulda-Maberzell entdeckt.
Diese Schildkröte wurde am Donnerstagabend in Fulda-Maberzell entdeckt.  © Polizeipräsidium Osthessen

Die Wasserschildkröte wurde am Donnerstagabend im Stadtteil Maberzell entdeckt, teilte das Polizeipräsidium Osthessen in der Nacht zu Freitag mit.

Es handele sich dabei um eine 22 Zentimeter lange und 15 Zentimeter breite sogenannte Schmuckschildkröte, die vermutlich aus einem Gartenteich ausgebrochen sei.

"Die Schildkröten, die aus Südamerika stammen, gelten bei uns als invasive Art, da sie heimische Amphibien bedrohen und die Larven seltener Wassertiere fressen", betonte ein Sprecher.

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Deshalb dürfen diese Wasserschildkröten nicht in die Wildnis entlassen werden.

Der Panzer der Schildkröte, die in Fulda-Maberzell umher kroch: Wer ist die Halterin oder der Halter des exotischen Tiers?
Der Panzer der Schildkröte, die in Fulda-Maberzell umher kroch: Wer ist die Halterin oder der Halter des exotischen Tiers?  © Polizeipräsidium Osthessen

Die Besitzerin oder der Besitzer der Schildkröte wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06611050 mit den Beamten in Verbindung zu setzen. "Damit das Tier wieder an seinen angestammten Platz kommen kann", ergänzte der Sprecher abschließend.

Titelfoto: Polizeipräsidium Osthessen

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