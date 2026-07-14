Kuh schleudert Wanderin durch die Luft: 58-Jährige schwer verletzt ins Krankenhaus geflogen

Berchtesgadener Land - Eine 58-Jährige befand sich am Montagnachmittag gerade auf dem Weg zum Obersee im Forst Sankt Bartholomä, als sie versehentlich von einer Milchkuh angegriffen wurde. Das Tier traf die Frau mit seinem Horn am Oberkörper und schleuderte sie durch die Luft.

Die Verletzte wurde per Hubschrauber in eine Klinik geflogen. © BRK BGL

Nach ersten Einschätzungen des Bayerischen Roten Kreuzes wurde die 58-Jährige schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt.

Die Frau war auf der Südseite des Königssees unterwegs, etwa 100 Meter von der Alpengaststätte Saletalm entfernt, und befand sich auf dem Weg Richtung Obersee. Neben ihr stand das eigentlich ruhige und friedliche Rind, das sich plötzlich ruckartig nach links drehte – vermutlich, weil es von einem Insekt gestört wurde.

Dabei traf das Tier die Frau, die durch den Aufprall eine stumpfe Verletzung am Bauch erlitt. Weitere Wanderer eilten der Verletzten zur Hilfe und setzten gegen 13.45 Uhr einen Notruf bei der Leitstelle Traunstein ab.

Daraufhin rückte die BRK-Wasserwacht mit einem Rettungsboot sowie einem Notarzthubschrauber aus. Die drei ehrenamtlichen Wasserretter versorgten die Frau gemeinsam mit der Hubschrauberbesatzung und brachten sie anschließend per Trage zum Seeufer.