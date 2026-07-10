Giftig und exotisch: Polizei warnt vor sehr gefährlicher Schlange

Linz am Rhein/Koblenz - Die Polizei warnt die Bevölkerung: Im rheinland-pfälzischen Linz am Rhein wurde eine exotische Schlange gesichtet. Es handelt sich nach der Einschätzung eines Experten vermutlich um eine hochgiftige Korallenotter!

Ein Augenzeuge machte ein Foto der auffälligen Schlange, bei der es sich vermutlich um eine amerikanische Korallenotter handelt. © Polizeipräsidium Koblenz

Ein Passant bemerkte die auffällig bunt geschuppte Schlange im Bereich des Roniger Wegs in Linz, wie das Polizeipräsidium Koblenz am Freitag mitteilte.

Demnach machte der Zeuge auch ein Foto der Schlange und alarmierte danach die Polizei. Die Beamten leiteten das Bild zur "Prüfung durch das Ordnungsamt, die Feuerwehr und einen Fachkundigen für Giftschlangen" weiter.

Das Ergebnis: Es muss "tatsächlich von einer Giftschlange, im Konkreten von einer Korallenotter" ausgegangen werden, erklärte ein Sprecher.

Weitere Sichtungen des eigentlich in Nord-, Mittel- und Südamerika vorkommenden Reptils wurden der Polizei seitdem nicht bekannt.

"Es ist aber davon auszugehen, dass diese Schlange hier zwar nicht heimisch, aber dennoch lebensfähig ist", hieß es weiter.