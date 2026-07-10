Giftig und exotisch: Polizei warnt vor sehr gefährlicher Schlange
Linz am Rhein/Koblenz - Die Polizei warnt die Bevölkerung: Im rheinland-pfälzischen Linz am Rhein wurde eine exotische Schlange gesichtet. Es handelt sich nach der Einschätzung eines Experten vermutlich um eine hochgiftige Korallenotter!
Ein Passant bemerkte die auffällig bunt geschuppte Schlange im Bereich des Roniger Wegs in Linz, wie das Polizeipräsidium Koblenz am Freitag mitteilte.
Demnach machte der Zeuge auch ein Foto der Schlange und alarmierte danach die Polizei. Die Beamten leiteten das Bild zur "Prüfung durch das Ordnungsamt, die Feuerwehr und einen Fachkundigen für Giftschlangen" weiter.
Das Ergebnis: Es muss "tatsächlich von einer Giftschlange, im Konkreten von einer Korallenotter" ausgegangen werden, erklärte ein Sprecher.
Weitere Sichtungen des eigentlich in Nord-, Mittel- und Südamerika vorkommenden Reptils wurden der Polizei seitdem nicht bekannt.
"Es ist aber davon auszugehen, dass diese Schlange hier zwar nicht heimisch, aber dennoch lebensfähig ist", hieß es weiter.
Polizei warnt vor Korallenotter: "Hochgiftige Schlange mit Neurotoxin"
Der Sprecher betonte zudem: "Bei der Korallenotter handelt es sich um eine hochgiftige Schlange mit Neurotoxin, welches die Nervenübertragung stört und unbehandelt die Atemwege lähmt."
Jeder Biss durch das Tier müsse daher als ein medizinischer Notfall angesehen werden. Grundsätzlich seien diese Schlangen aber nicht aggressiv "und beißen nur, wenn sie bedrängt, angefasst oder festgehalten werden".
Wer das exotische Reptil sieht, der soll laut Polizei in keinem Fall näher an das Tier herantreten. Ebenso soll bei einer Sichtung der Schlange "umgehend der Notruf 110 oder 112 gewählt werden".
Zugleich suchen die Ermittler mit Hochdruck nach dem Halter oder der Halterin der mutmaßlichen Korallenotter. Zeugen, die hierzu Hinweise geben können, sollen sich bitte unter der Telefonnummer 026449430 bei der Polizeiinspektion von Linz am Rhein melden.
Titelfoto: Polizeipräsidium Koblenz