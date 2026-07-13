Tierischer Notfall im Wald: Vater und Kinder werden zu Rettern

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Ein Familienvater rettete gemeinsam mit seinen Kindern in Bad Schwartau ein Eichhörnchen, das aus seinem Nest zu fallen drohte.

Von Jana Steger

Bad Schwartau - Tierische Rettungsaktion: Ein Vater ging am Montag mit seinen beiden Kindern spazieren, als er plötzlich eine unerwartete Entdeckung machte.

Gemeinsam mit seinen Kindern rettete ein Familienvater in Bad Schwartau am Montag das kleine Eichhörnchen-Baby "Mo".
Gemeinsam mit seinen Kindern rettete ein Familienvater in Bad Schwartau am Montag das kleine Eichhörnchen-Baby "Mo".  © Polizeidirektion Lübeck

Die Familie war gerade im Riesebusch unterwegs, einem knapp 70 Hektar großem Waldgebiet im Kreis Ostholstein (Schleswig-Holstein).

Doch plötzlich bemerkte der Familienvater eine tierische Notsituation: Offenbar drohte ein junges Eichhörnchen aus seinem Nest im Baum zu fallen!

Er reagierte sofort. Kurzerhand spannte der Mann sein T-Shirt wie eine Art Sprungtuch auf. Und tatsächlich: Gemeinsam mit seinen Kindern konnte der Familienvater das kleine Eichhörnchen auffangen, teilte die Polizei mit.

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Doch die Rettungsaktion war damit noch nicht beendet. Gemeinsam brachten sie das Tier zunächst zum Polizeirevier. Bevor sich die Retter allerdings endgültig von dem Nager verabschiedeten, gaben die Kinder ihm noch den Namen "Mo".

Vom Revier ging es für den kleinen Mo anschließend mit dem Tiertaxi weiter zu einer ehrenamtlich tätigen Tierretterin, die sich um die weitere Versorgung des Eichhörnchens kümmert.

Damit hat Mo nun beste Chancen, gesund aufzuwachsen.

Titelfoto: Polizeidirektion Lübeck

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