Kuriose Serie: Kaninchendiebin schlägt wiederholt zu - Mann findet Überraschung im Hühnerstall

Siegen - Kuriose Verbrechensserie im Kreis Siegen-Wittgenstein: Dort hat eine Kaninchendiebin (38) in den vergangenen Wochen immer wieder zugeschlagen, jüngst aber auch andere Dinge aus einer Wohnung entwendet. Ein Langohr unbekannter Herkunft ließ sie dafür in einem Hühnerstall zurück.

Der Mann entdeckte das Kaninchen nach dem Einbruch in seinem Hühnerstall. © Bildmontage: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Was ist bloß die Mission der Frau? Das fragt sich auch die Kriminalpolizei, die seit mehreren Wochen ermittelt, wobei allmählich die 38-Jährige in den Fokus der Beamten geriet.

Nach Angaben eines Polizeisprechers hatte die Frau im Laufe der vergangenen Wochen immer wieder im Raum Neunkirchen, Wilnsdorf und im Bereich Betzdorf ihr Unwesen getrieben und dort wiederholt Kaninchen geklaut.

Am Mittwochnachmittag wurde die Polizei dann nach Neunkirchen-Salchendorf in die Straße Buchenborn alarmiert, nachdem die Kaninchendiebin dort in ein Einfamilienhaus gelangt war, wo sie nach derzeitigem Stand der Ermittlungen unter anderem Lebensmittel und Bargeld stahl.

Kurios: Als der Hausbesitzer einen Blick in seinen Hühnerstall warf, stellte er überrascht fest, dass dort plötzlich ein ihm fremdes Kaninchen saß, das die Frau wohl dort zurückgelassen hatte.

Warum sie dies getan hatte und wem das Tier - ein männliches, kastriertes Kaninchen - gehört, ist bislang völlig unklar.