Lästig, gefährlich, wichtig: Deutsche Insekten-Forscher verzeichnen immer mehr Mücken-Arten

Stechmücken wie diese sind wichtig für das Ökosystem. Einige Arten können aber auch für den Menschen gefährliche Krankheiten übertragen. © Patrick Pleul/dpa

Silvia und Heinz-Dieter Kusian aus Köckte in Sachsen-Anhalt etwa sind freiwillige Mückenjäger im Dienste des sogenannten Mückenatlas. Im Interview mit der "MDR Umschau" erzählten sie, wie sie zu ihrem kuriosen Hobby kamen.

"Es ist sehr interessant zu sehen, wie viele unterschiedlichen Mücken-Arten es hier in der Umgebung gibt. Alleine in den letzten Monaten waren es über 50", so Heinz-Dieter.

Mit seiner Frau fängt er die Stechmücken auf seinem Grundstück ein, schockfrostet sie in seinem Tiefkühlfach und sendet sie dann an das Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF).

Dort werden die mit dem Auge kaum zu unterscheidbaren Insekten unter dem Mikroskop untersucht, registriert und schließlich auf einer Karte erfasst. Fast 35.000 Einsendungen mit mehr als 200.000 Stechmücken gab es seit der Eröffnung der Internet-Plattform in 2012.

Mit dem Projekt sollen die deutschen Mückenforscher unterstützt werden, die mithilfe des Mückenatlas mehr über das Vorkommen, die Verbreitung und die Biologie der verschiedenen Arten in Deutschland erfahren wollen und vor allem auch invasive Arten im Blick zu behalten.