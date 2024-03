Leopard steckt übel in der Klemme: Diese Bilder sind schockierend!

Dhule (Indien) - Pure Höllenqualen musste ein Leopard im indischen Bundesstaat Maharashtra über sich ergehen lassen. Nachdem das Raubtier in seiner misslichen Lage aufgefunden worden war, folgte eine tierisch komplizierte Rettungsaktion.

Ein Häufchen Elend auf einem Bild: Eine Raubkatze steckt mit ihrem Schädel in einem Metallgefäß fest und kämpft um ihr Leben. © Screenshot/TikTok/ANI

Es sind Aufnahmen, die jedem Tierfreund einen kalten Schauer durch den Körper zucken lässt.

Ein auf dem Heu in einer Hütte liegender Leopard kämpft verzweifelt gegen ein Metallgefäß an, das auf seinem Schädel festsitzt. All seine Bemühungen, sich aus eigener Kraft zu befreien, sind aussichtslos, dessen Schicksal scheint ohne menschliche Hilfe besiegelt.

Ein auf X kursierendes Video der Forstbehörde zeigt die grauenhaften Szenen und lässt nur erahnen, welch bitteren Überlebenskampf die Raubkatze führt.

Im zweiten Teil des nur knapp einminütigen Clips werden die Bilder dann schon viel erträglicher, wobei das Tier in erster Linie nach Stunden der Hoffnungslosigkeit nun endlich in sprichwörtlich guten Händen ist.