Mahlzeit: Großmaul-Python schluckt ganzen Hirsch runter!

So einem Großmaul bei der Arbeit zuzusehen, sei laut dem beteiligten Biologen Ian Bartoszek zwar sehr "beeindruckend" zum Anschauen, gleichzeitig stelle es aber auch ein "Problem" für die heimischen Tierarten dar.

Forscher der Umweltschutzorganisation " Conservancy of Southwest Florida " haben eine 4,5 Meter lange Python dabei beobachtet, wie sie mit ihrem Maul einen knapp 35 Kilogramm schweren Hirsch in Gänze verspeist.

Ian Bartoszek, Conservancy of Southwest Florida

Der burmesische Python gilt in Florida als invasive Art. 770 dieser Schlangen haben die Umweltschützer nach eigenen Angaben seit 2013 aus dem Ökosystem entfernt. In der Mitteilung rechnete ein weiterer Forscher vor: hätte jede Einzelne davon auch nur einen Hirsch verputzt, wäre Florida um fast 6000 Kilogramm an Hirschen, knapp 170 Tiere, leichter.