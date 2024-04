Mann behandelt Kälbchen wie einen Hund: Der süße Vierbeiner geht sogar mit zur Arbeit

Jade sei nämlich zum neuen Botschafter des Waffenladens geworden. Dorthin nahm Hendsbee seinen neuen Freund mit, nachdem es ihm besser gegangen war. "Ich hatte nicht vor, eine Kuh zu haben, aber jetzt haben wir eine Kuh, und was macht man mit einer Kuh? Man behandelt sie wie einen Hund und bringt sie zur Arbeit", sagte der Amerikaner.

Im Geschäft sorge Jade für Heiterkeit, stehe für Fotos mit Kunden bereit und mache den Laden "ein bisschen wärmer", vor allem für Kinder. Solange das Kalb in sein Auto passt, will Hendsbee es mit zur Arbeit nehmen. Danach muss eine andere Lösung her. "Er wird mit mir überall hingehen", so der Waffenhändler.