Mann bricht in Gehege von weltberühmtem Hippo Moo Deng ein: Festnahme

Si Racha (Chon Buri/Thailand) - Im Netz ließ Zwergnilpferd Moo Deng mit seinen niedlichen Videos alle Herzen schmelzen. Einer seiner Fans wollte ihn anscheinend aus nächster Nähe erleben und kletterte prompt in sein Gehege im thailändischen Zoo. Der Mann wurde festgenommen.

Zwergnilpferd Moo Deng ging kurz nach seiner Geburt mit niedlichen Videos im Netz viral. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/

In einem Statement auf Facebook bestätigte der Zoo, dass sich ein Mann am Dienstagabend (Ortszeit) unbefugt Zugang in das Gehege verschafft hatte. Er kletterte mutmaßlich über das Geländer zu den Nilpferden hinein.

Während die Tierpfleger ihren abendlichen Aufgaben nachgingen, hatte der Mann seine Chance genutzt, um ganz nah an Moo Deng und seine Mutter Jona heranzukommen.

Aufnahmen des Vorfalls zeigen, wie der Mann mit einem Tablet in der Hand in dem Gehege steht und versucht, von den beiden Tieren den perfekten Schnappschuss zu ergattern.

Als ihn ein Mitarbeiter nach einigen Minuten entdeckte, holte man ihn schleunigst aus dem Gehege heraus. Während der Zoo die Polizei verständigte, hätte er bereitwillig abgewartet.