10.06.2026 15:03 Gerettetes Baby-Nilpferd kann nicht schlafen: Reaktion seiner Pfleger geht ans Herz

Die Mama eines Baby-Nilpferds stirbt und das kleine Hipp wird gerettet. Doch ohne seine Mama kann es nicht schlafen. Die Pfleger haben dafür eine süße Idee.

Von Benjamin Schön

Nairobi (Kenia) - Ein Nilpferd-Baby klammert sich verzweifelt an seine tote Mutter und stupst sie immer wieder mit der Nase an – doch sie wacht nicht mehr auf. Nach diesem herzzerreißenden Drama schien die kleine Wuchtbrumme unendlich einsam. Doch was sein Retter jetzt getan hat, um das Baby zu trösten, rührt Millionen Tierfreunde zu Tränen!

Bumpy wurde am 26. April geboren. © Sheldrick Wildlife Trust Die Retter des "Sheldrick Wildlife Trust" erlebten im Mai 2026 in Kenia einen der traurigsten Momente ihres Lebens: Das winzige, erst wenige Tage alte Flusspferd-Baby Bumpy saß völlig verängstigt neben seiner toten Mama. Es rief nach ihr, suchte Schutz – doch die Mutter war vermutlich bei einem brutalen Revierkampf ums Leben gekommen, als sie ihr Kind beschützte. Bumpy war allein, dehydriert und dem Tode geweiht. Die Pfleger handelten sofort, packten das unterversorgte Waisenkind ein und brachten es in eine Auffangstation nach Nairobi.

Zum Zeitpunkt seiner Rettung war er nur wenige Tage alt. © Sheldrick Wildlife Trust

Als sich Pfleger Simon auf den Boden legte, zögerte Bumpy nicht lang und lehnte sich gegen ihn. © Sheldrick Wildlife Trust

Bumpy braucht ganz viel Zuneigung