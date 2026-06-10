Wahnsinn beim Schulausflug: Was dieser Junge ausgräbt, ist eine Sensation

Kansas (USA) - Ein zwölfjähriger Schüler blickt bei einem harmlosen Ausflug auf den Boden und entdeckt ein paar ungewöhnliche Knochen im Dreck. Was er zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnt: Er steht gerade vor den Überresten eines gigantischen Urzeit-Monsters.

Corbins Mutter Wendy Bullard teilte die spektakulären Fotos auf Facebook. © Screenshot: Facebook/Wendy Bullard

Corbin Bullard (12) war mit seinem Geologie-Club in einem Steinbruch in Jewell County unterwegs, um eigentlich nach Haifischzähnen zu suchen, als ihm plötzlich mehrere riesige Wirbelknochen im Gestein auffielen.

"Whoa!", rief der Sechstklässler nur, als er den Boden absuchte. Seine Mutter Wendy erinnerte sich im Gespräch mit Fox 29 an den magischen Moment: "Wir schauten nach unten und fanden direkt sieben oder acht riesige Knochen."

Dem jungen Schüler war sofort klar: "Ich wusste nicht, was es war, aber ich wusste, es ist etwas ganz Großes!"

Gemeinsam mit den anderen Club-Mitgliedern rückte er danach immer wieder mit Schippe und Meißel aus. Insgesamt dreimal kehrte die Truppe zum Fundort zurück, um die Knochen vorsichtig freizulegen.