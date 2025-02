Mann erfrischt sich in Fluss: Schlagartig vergeht ihm das Lachen

Media Luna (Kolumbien) - Ein Typ aus Südamerika hatte einen ziemlich fleißigen Schutzengel. Der Mann erfrischte sich gerade in einem Fluss, als er plötzlich eine unangenehme Begegnung mit einem Bewohner des kühlen Nasses hatte. Beinahe endete dieses Bad in einer Tragödie!

Ein Mann aus Kolumbien gönnte sich ein Bad in einem Fluss. Die Freude über die Erfrischung währte nur kurz! © Bildmontage/Screenshot/Instagram/bajoellente12

Ein virales Video zeigt den unbekannten Mann aus Kolumbien, der sich von einem Freund dabei filmen lässt, wie er es sich in einem Fluss in Media Luna gut gehen lässt. Zunächst plantscht er strahlend in dem trüben Gewässer, ahnungslos, was im Fluss auf ihn lauert.

Denn das, was der Badende Sekunden später an seinem Bein spürte, ließ ihm alles Lachen vergehen: Im Clip sieht man, wie der Mann plötzlich von etwas im Wasser abgelenkt wird.

Da er im verschlammten Fluss nichts sehen kann, greift er schließlich beherzt nach unten und zieht zu seinem eigenen und zum Schrecken seiner Freunde plötzlich ein Krokodil an die Oberfläche.

Das Tier hatte sich offensichtlich ein leckeres Mittagessen versprochen und sich lautlos genähert.

Nachdem der Mann das Reptil schreiend wieder ins Wasser geworfen hatte, eilte er panisch zum Boot seiner Freunde und kletterte so schnell es ging, an Bord.