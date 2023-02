Mann hört abends plötzlich Geräusch: Was für ein kleines Wesen dann auftaucht, haut ihn um

Neuseeland - Diese Begegnung machte ihn schlichtweg fassungslos, wie er selbst sagt: Rory Foley, der gerade ein Herrenhaus in Neuseeland restauriert, saß vergangene Woche nach getaner Arbeit vorm Fernseher. Plötzlich hörte er ein Geräusch, das von der Katzenklappe herrührte. Kurz darauf spazierte eine kleine Eule herein, die es sich neben Foley gemütlich machte. Tags darauf stellte der Restaurator verdutzt fest, dass es nicht bei dieser einen kuriosen Begegnung bleiben sollte.

Rory Foley auf einem Facebook-Selfie. © Facebook/Screenshot/Rory Foley

In einem Facebook-Post meldete sich Foley am vergangenen Wochenende mit einem Foto seines Besuchers zu Wort. Er schrieb unter anderem: "In den letzten drei Monaten hatte ich eine Eule im Baum neben meinem Schlafzimmer. Ich habe ihn Mr. Hoot genannt. (...) Heute Abend, als ich ferngesehen habe, kam er herein und setzte sich auf die Couch!"

Das Tiermagazin The Dodo wurde in dieser Woche auf die ulkige Geschichte aufmerksam, wollte mehr erfahren. Zu diesem Zeitpunkt hatte Foley in den vergangenen Tagen weitere lustige Momente mit der Eule erlebt.

"Er kommt gegen 23 Uhr und wir plaudern ein wenig. Ich halte Abstand zu ihm, damit er sich sicher fühlt. Ich lasse ein Fenster offen. Er haut normalerweise um 6 Uhr morgens wieder ab, zurück zu seinem Lieblingsnussbaum", so der Mann.

Ob mit dem Tier alles in Ordnung ist, hat Foley inzwischen untersuchen lassen. Der Kleine, den sein menschlicher Freund für ein Jungtier hält, soll sich bester Gesundheit erfreuen.