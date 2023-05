Mann schießt auf Bären, der seine Hühner fressen will: Mit dem was dann passiert, hat er nicht gerechnet

Craig Lankford kämpfte mit einem Bären, den er zuvor auf seinem Grundstück angeschossen hatte. © Bildmontage/123rf/jmrocek, Screenshot/Facebook/Craig Lankford, Trina Lankford

Dienstagabend sichtete der US-Amerikaner den riesigen Bären zum ersten Mal in der Nähe des Hühnerstalls auf seinem Hof in La Grande. Sofort griff der Jäger zu einer Waffe und zielte damit auf das Tier.

Obwohl der erste Schuss saß und den Bären verletzt hatte, traute sich der pelzige Vierbeiner am Morgen darauf erneut auf das Grundstück von Craig und seiner Familie.

Der US-Amerikaner hatte dem Raubtier bereits aufgelauert und schoss zum zweiten Mal auf den ungebetenen Besucher. Doch auch der erneute Schuss tötete den Bären nicht - er machte ihn nur ziemlich wütend.

Meister Petz griff Craig brutal an und verletzte ihn mit seinen Krallen nicht nur am Kopf, sondern biss auch mehrfach in die Arme des Mannes, mit denen dieser sich bei der Attacke zu schützen versuchte.

"Er hat heute Morgen mit einem Bären gerungen", schreibt seine Frau Trina in einem Facebook-Post."Und ist noch im Land der Lebenden." Tatsächlich überlebte Craig den Angriff wie durch ein Wunder. Er wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht.