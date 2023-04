Mann schmeißt Hund über Zaun und hinterlässt einen Brief

Gózd (Polen) - Was für eine herzlose Tat! In Polen wollte ein Mann seinen Hund loswerden und hat ihn über den Zaun eines Tierheims geschmissen. Eine Überwachungskamera nahm alles auf.

Eine Überwachungskamera nahm den Vorfall auf. Der kleine Hund saß verängstigt am Eingangstor des Tierheims. © Screenshot Facebook/Schronisko dla psów "Zwierzaki do wzięcia" (2)

Zu dem traurigen Vorfall kam es am Mittwoch in der Gemeinde Gózd im Nordwesten des Landes. Die Aufnahmen zeigen, dass ein Mann sein Auto vor dem Tierheim parkte und dann mit dem Vierbeiner auf seinem Arm an die Absperrung herantrat.

Im nächsten Augenblick warf er das wehrlose Hündchen über den zwei Meter hohen Zaun. Das kleine Wesen blieb anschließend völlig verängstigt auf der anderen Seite an einer Mauer sitzen und kauerte sich schutzsuchend in die Ecke.

Das Tierheim veröffentlichte auf seiner Facebook-Seite ein Video sowie ein Foto des Hundes. Außerdem teilte es mit, dass es vom Besitzer der Fellnase einen Brief erhalten hatte.

Zunächst informierten die Mitarbeiter darüber, dass es der erste Fall dieser Art in ihrer Einrichtung gewesen sei. Weiter hieß es, dass der Hund Pepa heißt und erst am 26. Oktober adoptiert wurde. "Sie war damals etwa fünf Monate alt." In ihrem neuen Zuhause sei zunächst alles super gelaufen.

Doch dann bekamen die Tierschützer am Mittwochnachmittag einen Anruf - von dem Mann, der in dem kurzen Clip zu sehen ist ...