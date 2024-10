Mann wird von hochgiftiger Schlange gebissen: Was er dann macht, ist völlig irre!

Bihar (Indien) - Ein Mann (48) in Indien suchte nach dem Biss eines giftigen Reptils ein Krankenhaus auf. Was er dabei im Gepäck hatte, schockiert die Netzwelt.

Prakash Mandal (48) aus Indien kam mit einer hochgiftigen Schlange ins Krankenhaus. © Bildmontage/Screenshot/X/@priyarajputlive

Der 48-jährige Prakash Mandal, der im indischen Dorf Mirachak wohnt, wurde von einer Kettenviper gebissen. Diese gilt als eine der giftigsten Schlangen der Welt.

Anstatt in Panik zu verfallen, hatte der Mann sofort einen Plan, wie er weiter verfahren will:

Zunächst band er sich mit einem Tuch den Arm ab, um zu verhindern, dass sich das Gift der Viper weiter in seinem Körper verteilen kann.

Anschließend packte er die giftige Schlange und machte sich mit ihr um den Hals auf den Weg ins nächste Krankenhaus. Ein Video, was später viral gehen sollte, zeigt Prakash in der Notaufnahme eines JLN-Krankenhauses in Bihar, wie er schon etwas benommen mit dem Reptil im Gang steht.

Um ihn herum sieht man andere Patienten und das Personal, welches ängstlich lieber etwas Abstand zu dem gebissenen Mann hält. Ein Krankenhausmitarbeiter fasst sich schließlich ein Herz und eskortiert Prakash schließlich in einen anderen Teil der Klinik.