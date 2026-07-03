Meerschweinchen mit Persönlichkeit: "The Rock" und Freundin hoffen auf Happy End

München - Der Tierschutzverein München e.V. sucht ein neues Zuhause für zwei Meerschweinchen. Finden die Tiere ihr Glück?

Meerschweinchen "The Rock" ist anfangs noch schüchtern, doch in seiner Brust schlägt ein Kämpferherz. © Tierschutzverein München

Die etwa ein Jahr alten Glatthaar-Meerschweinchen mit den Namen "The Rock" und "Colli" wurden gemeinsam mit drei weiteren Artgenossen aus schlechter Haltung gerettet.

Während ihre drei ehemaligen Mitbewohner bereits ein neues Zuhause gefunden haben, braucht das Duo etwas mehr Zeit. Nun sind The Rock und Colli aber bereit für ihren nächsten Lebensabschnitt.

Im Tierheim hat man die Meerschweinchen als angenehme kleine Persönlichkeiten kennengelernt. "Menschen begegnen sie derzeit noch etwas schüchtern und zurückhaltend", stellen ihre Pfleger im Kleintierhaus fest.

Mit etwas Geduld und liebevoller Zuwendung werden die beiden aber sicher auftauen und zutraulich werden.

Das Paar wird nur gemeinsam vermittelt. Sie können aber problemlos in eine bereits bestehende Gruppe integriert werden.