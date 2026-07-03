Meerschweinchen mit Persönlichkeit: "The Rock" und Freundin hoffen auf Happy End
München - Der Tierschutzverein München e.V. sucht ein neues Zuhause für zwei Meerschweinchen. Finden die Tiere ihr Glück?
Die etwa ein Jahr alten Glatthaar-Meerschweinchen mit den Namen "The Rock" und "Colli" wurden gemeinsam mit drei weiteren Artgenossen aus schlechter Haltung gerettet.
Während ihre drei ehemaligen Mitbewohner bereits ein neues Zuhause gefunden haben, braucht das Duo etwas mehr Zeit. Nun sind The Rock und Colli aber bereit für ihren nächsten Lebensabschnitt.
Im Tierheim hat man die Meerschweinchen als angenehme kleine Persönlichkeiten kennengelernt. "Menschen begegnen sie derzeit noch etwas schüchtern und zurückhaltend", stellen ihre Pfleger im Kleintierhaus fest.
Mit etwas Geduld und liebevoller Zuwendung werden die beiden aber sicher auftauen und zutraulich werden.
Das Paar wird nur gemeinsam vermittelt. Sie können aber problemlos in eine bereits bestehende Gruppe integriert werden.
Tierschutzverein München: Meerschweinchen hatten keinen guten Start, wird jetzt alles besser?
Bei der Innenhaltung sollte den Tieren mindestens zwei Quadratmeter zur Verfügung stehen. In Außenhaltung sollten sie sich dann auf mindestens vier Quadratmetern austoben können.
The Rock und Colli sind gesunde und junge Tiere. Meerschweinchen können bei guter Pfleger sechs bis acht Jahre alt werden. Zu einer ausgewogenen Ernährung zählt neben frischem Heu auch Gemüse und Grünfutter. "Obst und andere Leckereien sollten dagegen wegen ihres hohen Zuckergehalts nur in sehr kleinen Mengen angeboten werden", mahnen die Experten des Tierschutzvereins.
Als soziale Tiere sollten sie nie allein gehalten werden und brauchen unbedingt die Gesellschaft von Artgenossen. Ein abwechslungsreich gestaltetes Gehege gehört genauso dazu.
Nach ihrem mehr als holprigen Start ins Leben sollen The Rock und Colli nun endlich ankommen dürfen und artgerecht umsorgt werden. Bist Du ihr großes Los? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 089/921000530 im Kleintierhaus EG.
Titelfoto: Tierschutzverein München (2)