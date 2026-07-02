Alarm im Norden! Gefährliche Würgeschlange auf Bauernhof entdeckt

Bremervörde - Aufregung in Niedersachsen : Bereits am Montag wurde auf einem Bauernhof nahe Bremervörde im Landkreis Rotenburg eine Schlange entdeckt - aber nicht irgendeine, sondern eine Königspython!

Diese Königspython wurde auf einem Bauernhof nahe Bremervörde entdeckt. Wer hat die Würgeschlange ausgesetzt? © Polizeiinspektion Rotenburg

Wie die Polizei erst am Donnerstag mitteilte, waren die Einsatzkräfte zu einem landwirtschaftlichen Betrieb an der Straße "An der Höhne" in der Ortschaft Mehedorf alarmiert worden.

Mitarbeiter des Bauernhofs hatten auf dem Hof eine Königspython entdeckt. Die Beamten konnten die Würgeschlange ohne Zwischenfälle einfangen und der Stadt Bremervörde übergeben. Nach der Versorgung wurde sie artgerecht in Lüneburg untergebracht.

Da Königspythons in Deutschland nicht in freier Wildbahn vorkommen, besteht der Verdacht, dass das Tier von seinem Halter ausgesetzt wurde. Die Polizei ermittelt deshalb nun wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.