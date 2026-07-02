Nilgans-Familie löst Polizei-Einsatz aus: Bundesstraße gesperrt

Bad Kreuznach - Zeugen schlugen Alarm: "Gemeldet wurde eine Entenfamilie", sagte ein Polizeisprecher. Die Vogel-Schar watschelte am Donnerstagmorgen über die B48 beim Bahnhof von Bad Kreuznach/Bad Münster am Stein-Ebernburg.

Von der B48 liefen die Küken und ihre Eltern in eine Bahnunterführung in Bad Kreuznach/Bad Münster am Stein-Ebernburg. © Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Umgehend rückte eine Streifenwagen-Besatzung aus. "Vor Ort stellten die eingesetzten Beamten zwei Elterntiere und 13 Küken fest", hieß es weiter vonseiten der Polizeiinspektion Bad Kreuznach.

Allerdings entpuppten sich die vermeintlichen Enten als Nilgänse. Die beiden ausgewachsenen Vögel und ihr Nachwuchs flanierten über die Bundesstraße.

Um sowohl den Verkehr als auch die Gänse-Familie zu schützen, wurde die B48 in einer Fahrtrichtung gesperrt.

Die Vögel watschelten weiter in Richtung einer Bahnunterführung. Da nun die Gefahr bestand, dass die Tiere "auf die angrenzenden Bahngleise gelangen könnten", riefen die Polizisten Verstärkung hinzu.