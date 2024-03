"Megamouth": Extrem seltener Hai wird auf Markt für 15 Euro verscherbelt

In Tansania wurde ein Riesenmaulhai - ein "Megamouth" - für wenig Geld auf einem Markt verkauft.

Von Anne-Sophie Mielke

Sansibar - Er wurde erst in den 70ern entdeckt und gilt als einer der seltensten Haie der Welt: Was mit einem Riesenmaulhai in Ostafrika jetzt getrieben wurde, macht fassungslos.

In Afrika wurde ein Riesenmaulhai für wenig Geld auf einem Markt verscherbelt. © WILDLIFE CONSERVATION SOCIETY, TANZANIA MARINE PROGRAMME Seit seiner Entdeckung im Jahre 1976 wurde der Mega-Hai bisher weniger nur rund 280 Mal auf der Welt gesichtet. Überhaupt ist von dem Tier mit dem riesigen Maul nur wenig bekannt. Umso erschreckender ist, wie mit dem äußerst seltenen Tier auf einem Markt in Sansibar in Tansania umgegangen wurde. Laut einem Artikel in der Zeitschrift Zootaxa wurde dort ein "Megamouth" gefangen, getötet und für lediglich 43.000 tansanische Schilling (umgerechnet etwas über 15 Euro) verkauft. Wenn man bedenkt, dass es erst das sechste Mal überhaupt ist, dass dieses Lebewesen vor der afrikanischen Küste gesehen wurde, macht der Verkauf vor allem Wissenschaftler betroffen, die alles geben würden, um einen Riesenmaulhai näher zu untersuchen. Auf dem Markt wurde das Tier nämlich wahrscheinlich zum Verzehr in einer örtlichen Gemeinde gekauft.

Davon ernährt sich ein "Megamouth"