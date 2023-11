Mitten im Tourismusort: Plage von teils toten Ratten sorgt für weitreichende Probleme!

Die Küstenstreifen von Queensland sind nicht nur Fischergebiet, sondern auch bei Urlaubern beliebt. Einheimische fürchten nun weniger Tourismus. (Symbolbild) © 123RF/wangsong

Nachdem sich die Nager abseits der Küste vollgefressen hatten, seien sie nun weiter in Richtung Karumba gezogen.

Es wird angenommen, dass die Ratten auf der Suche nach mehr Nahrung zu einer nahe gelegenen Sandinsel schwimmen wollten, viele ihre Fressreise aber nicht überlebten.

Die Theorien der Einheimischen haben einen anderen Ansatz. Deren Vermutungen lauten, dass die Nager aus Angst vor den jüngsten Buschbränden im Landesinneren geflohen seien.

"Das geschah in den 90er-Jahren hier in Karumba schon einmal", sagte ein Einheimischer. "Sie kamen an Land, nachdem [wir] Brände in der Gegend hatten."