Mutter und Tochter machen schockierende Entdeckung in Hotelzimmer

Christy Rowley, Mitarbeiterin der Auffangstation, sprach mit dem Tier-Portal The Dodo : "Wir sind nur äußerst selten von irgendwelchen Situationen überrascht, in die sich Wildtiere begeben", erklärte sie schmunzelnd. "Aber das war definitiv einer unserer ungewöhnlicheren Einsätze!"

Und tatsächlich. Das kleine Raubtier, von dem bisher unklar ist, wie es in diese missliche Lage geraten ist, hatte sich in der Wanne zusammengekauert.

Mit so einem Abenteuer hatte das Mutter-Tochter-Duo sicher nicht gerechnet. © Facebook/Screenshot/Wild West Wildlife Rehabilitation Center

Sofort machten sich die Pfleger an die Arbeit, um das Tier in Sicherheit zu bringen.

"Es versteckte sich in der Ecke der Wanne, rollte sich zusammen und versuchte, so klein wie möglich auszusehen", erinnerte sich Rowley zurück. "Aber als es mich sah, flitzte es hin und her, drehte seine Runden und versuchte zu entkommen."

Glücklicherweise schaffte es Rowley schließlich dennoch, den Präriehund einzufangen und mit zum "Wild West Wildlife"-Center zu nehmen. Dort wird das Nagetier seither bestens umsorgt.

Daraufhin konnten es sich Mutter und Tochter endlich in aller Ruhe in ihrem Hotelzimmer gemütlich machen. Zurück bleibt nur "eine herzerwärmende Anekdote, an die sich [alle] gern zurückerinnern werden", schreiben die Mitarbeiter weiter auf Facebook. "Willkommen in Texas!"