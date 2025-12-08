Nach fünf Jahren zurück im Tierheim: Darum hat Bruno ein Problem mit Kindern

Oelzschau - Fünf Jahre lang galt er als vermittelt, dann musste die Französische Bulldogge wieder zurück ins Tierheim . Der Grund: Nach mehreren Beißvorfällen konnte das Zusammenleben in einer Familie mit Kindern nicht weiter verantwortet werden.

Bruno ist sicher kein leichter Fall. Gibt es für ihn trotzdem noch Hoffnung? © Screenshot/Facebook/Tierheim Oelzschau

Er will die Kontrolle behalten. Am liebsten immer und überall, notfalls auch durch Beißen.

Dabei kann Bruno auch ganz anders. "Seinen Bezugspersonen gegenüber zeigt er sich als verschmuster und lernwilliger Hund, der bereits die Grundkommandos beherrscht und problemlos Auto fährt", heißt es auf der Internetseite des Tierschutzvereins Leipziger Land.

2023 ging es für den achtjährigen Hund wieder zurück ins Tierheim Oelzschau. Doch dort möchte Bruno nicht für immer bleiben.

Die Herausforderung: Der Vierbeiner braucht einen Besitzer mit viel Geduld und Konsequenz. Das zeigt sich schon bei dem Thema Alleinbleiben, womit die Französische Bulldogge massive Probleme hat. Seine Mitmenschen lässt er durch ausdauerndes Bellen auch gerne an seinem Unmut teilhaben.

Aufgrund seines Herzproblems ist er darüber hinaus auf eine tägliche Tablette angewiesen.

Wenn es um ausgedehnte Spaziergänge und abwechslungsreiche Ausflüge geht, ist Bruno wieder Feuer und Flamme. Nur für Aktivsport wie Joggen oder Radfahren ist er aufgrund seiner Rasse nicht geeignet.