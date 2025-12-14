Nach Jahren im Tierheim: Listenhund Sandmann findet endlich ein Zuhause

Berlin - Sechs Jahre wartete Sandmann im Tierheim Berlin auf sein Glück. Die Vermittlungschancen waren gering – doch nun hat er ein neues Zuhause gefunden.

Listenhund Sandmann kann auf seine alten Tage endlich in ein neues Zuhause einziehen. © Screenshot/Instagram/tierschutzberlin

Der schwarze Staffordshire Terrier gilt als Listenhund und ist zudem nicht verträglich mit anderen Hunden – Faktoren, die seine Vermittlungschancen erheblich minderten.

Umso größer ist nun die Freude darüber, dass Sandmann tatsächlich ein neues Zuhause gefunden hat. Das Tierheim verkündete das Happy End über Instagram und zeigte sich sichtlich bewegt. "Wir sind so unglaublich dankbar und freuen uns so sehr für unseren Sandmann", heißt es in dem Beitrag.

Besonders dankbar zeigt sich das Tierheim auch gegenüber den neuen Haltern, die Sandmann eine zweite Chance gegeben haben.

Nach Jahren des Wartens darf der Rüde nun endlich ankommen – mit eigenem Sofa und Menschen, die sich ganz bewusst für ihn entschieden haben.