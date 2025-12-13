Eindringlicher Appell an alle Bürger: Das gehört auf keinen Fall unter den Weihnachtsbaum

Köln - Das Weihnachtsfest steht vor der Tür und mit ihm gehen alljährlich auch verschiedenste Wünsche einher. Eine Sache gehört jedoch definitiv nicht unter den Weihnachtsbaum: Tiere!

Wer den Wunsch nach einem Haustier hegt, sollte sich auch über Weihnachten hinaus gründlich Gedanken machen, wie viel Verantwortung ein Tier mit sich bringt. © Sebastian Gollnow/dpa

Die Entscheidung, ein Haustier bei sich aufzunehmen, bringt langfristige Verpflichtungen mit sich - dessen ist sich aber nicht jeder bewusst. Um unüberlegten tierischen Anschaffungen vorzubeugen, appellierte nun auch das nordrhein-westfälische Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz an alle Bürger, die Finger von lebenden Präsenten zu lassen!

"Die Entscheidung für ein Haustier sollte wohlüberlegt und unabhängig vom Fest getroffen werden. Tiere brauchen Fürsorge, ein liebevolles Zuhause und dauerhafte Pflege", betonte die Tierschutzbeauftragte des Landes NRW, Dr. Gerlinde von Dehn.

Neben dem erforderlichen Zeitaufwand sollten zudem auch finanzielle Verpflichtungen bedacht werden, "einschließlich Tierarztkosten, Versicherungen, Futter und Zubehör", so von Dehn.

Wenn der Wunsch nach Hund, Katze und Co. auch über das Weihnachtsfest hinaus groß ist und die daheim gegebenen Voraussetzungen hinreichend geprüft wurden, appellierte die Tierschutzbeauftragte zudem an alle Interessenten, sich für ein Tier aus dem Tierheim zu entscheiden.